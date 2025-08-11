Boksarja umrla drug za drugim

Da je boks lahko še kako nevaren šport, priča nenavadna tragična zgodba iz japonskega Tokia, kjer sta zaradi poškodb možganov, ki sta jih utrpela v ločenih dvobojih na istem boksarskem dogodku, umrla dva borca, je poročala AFP. Šigetoši Kotari, ki je nastopil v super peresni kategoriji, in Hiromasa Urakava, ki je nastopil v lahki kategoriji, sta nastopila na isti prireditvi 2. avgusta v dvorani Korakuen v Tokiu. Oba so pozneje na hitro prepeljali v bolnišnico, prestala sta operacijo možganov.

V ringu 12 rund

Kotari, ki je po 12 rundah proti rojaku Jamatu Hati iztržil neodločen izid, je kmalu zatem izgubil zavest in umrl 8. avgusta ob 22.59, je v soboto sporočila njegova telovadnica M. T. Boxing Gym na svoji spletni strani. »Do konca se je boril za življenje po operaciji in zdravljenju v tokijski bolnišnici zaradi akutnega subduralnega hematoma,« so zapisali. »Bojevnik v ringu. Borec v duhu. Odšel je prehitro,« se mu je z objavo na družbenem omrežju poklonila Svetovna boksarska organizacija (WBO).

Za njim je za vedno odšel še Hiromasa Urakava. FOTOGRAFIJI: Wbo

Urakava, ki so ga ustavili v osmi, zadnji rundi, proti Jodžiju Saitu, je za posledicami poškodb, ki jih je utrpel med dvobojem, umrl dan pozneje, torej v soboto zvečer, je sporočila WBO: »Ta pretresljiva novica prihaja le malo po smrti Šigetošija Kotarija, ki je umrl zaradi poškodb, utrpelih v dvoboju istega večera,« so zapisali pri WBO in izrekli najgloblje sožalje družinam, prijateljem in japonski boksarski skupnosti.

Zaradi poškodb sta oba potrebovala odprto operacijo glave.

Generalni sekretar japonske boksarske komisije Cujoši Jasukoči je po njuni hospitalizaciji za lokalne medije povedal, da je to verjetno prvič na Japonskem, da sta dva borca zaradi poškodb, nastalih na isti prireditvi, potrebovala odprto operacijo glave. Oba boksarja sta bila stara 28 let.