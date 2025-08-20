Sven (24) izginil v Nemčiji: družina je obupana, iščejo ga že 10 dni

V Nemčiji poteka iskanje 24-letnega Hrvata, ki je izginil brez sledu. Družina je obupana, saj še vedno nima nobenih informacij, kje je Sven, ki so ga nazadnje videli 10. avgusta v Frankfurtu na Majni. Od takrat se mu izgubi vsaka sled.

Ob izginotju je imel Sven Poljak oblečeno črno kratko majico, temno modre kratke hlače in črne športne copate znamke Vans.

Iz diskoteke vzel taksi, nato izginil

Po besedah njegovega očeta je Sven s prijateljem iz Darmstadta odšel v Frankfurt s taksijem. Med potjo je ustavil pri gozdu, da bi opravil potrebo, a se nikoli več ni vrnil.

»Ta fant ga je nazadnje videl. Bila sta skupaj v diskoteki, nato sta vzela taksi. Moj sin je prej skočil še do stanovanja, kjer živi s sostanovalko. Ta ga je slišala, da je odšel, in mu poslala SMS: ‘Kam si šel?’ Sven ji je odgovoril, da gre na nogometno tekmo, nato pa jo vprašal še, ali pozna kakšno dekle, ki bi se jima pridružilo,« je za Dnevnik.hr povedal oče in dodal, da je to zadnje, kar mu je uspelo izvedeti.

Po njegovih besedah sta nato krenila proti Frankfurtu, a se Sven od tam nikoli ni vrnil. »Bilo je deset dopoldne. Njegov prijatelj pravi, da ga je čakal 20 minut v avtu, ga poklical, potem pa odšel naprej. Kako ga ni videl? Kako da ni niti stopil iz avta? Kakšen prijatelj je to?« se sprašuje oče, ki trdi, da policija ne dela dovolj. Po njegovih besedah niso niti zaslišali prijatelja niti mu pregledali telefona.

Sled mobilnega signala

»Sedmi dan po izginotju me še nihče ni prišel povprašat o Svenu. Niso preverili niti njegove bančne kartice, kdaj in kje je bila nazadnje uporabljena. Edino, kar sem izvedel, je, da so v četrtek locirali signal njegovega mobitela v kraju Bensheim, nato pa se je cel dan premikal proti Lorschu. To je vse,« pravi oče.

Trdi, da policija ne opravlja svojega dela. »Na moje vprašanje, zakaj še niso ničesar našli, mi je policist z nasmehom rekel: ‘Ha-ha, to ne gre tako, mi delamo po protokolu in vam bomo sporočili, ko bo kaj novega.’ Prepričan sem, da bi vse razrešili, če bi locirali telefon njegovega prijatelja. A vzeli so le njegovo izjavo. Ta pa je najel odvetnika in policiji povedal, da mu Svenu družina grozi,« dodaja oče.

»Jaz samo želim, da se moj sin vrne. A ne vem več, kaj naj storim,« obupano zaključuje Svenov oče.