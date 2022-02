Supertalent Roman postal morilec

Reko je pred dnevi pretresel grozovit zločin, po katerem je moral najmanj eden od očividcev zaradi šoka poiskati zdravniško pomoč. Sredi belega dne in menda povsem brez povoda je 37-letni posebnež, menda globoko veren ulični pevec, ki je nastopil tudi v oddaji Supertalent na hrvaški televiziji, brutalno umoril 67-letno žensko.

Morilec in žrtev sta se menda poznala od prej, prav tako so Romana Brnado pred tokratnim incidentom že spoznali reški policisti. Pred tremi leti so ga namreč aretirali zaradi glasnega petja in nadlegovanja mimoidočih, tudi nekaj prijav zaradi nasilnih prekrškov so že prejeli.

Kot so hrvaškim medijem povedali očividci, je Brnada žensko, ki je v lokalu sedela za točilnim pultom, najprej ozmerjal, nato jo je napadel še fizično ter ji zadal več udarcev v predel glave in telesa ter ji povsem spraskal obraz. Ko so na prizorišče prispeli reševalci, so lahko le še potrdili njeno smrt. Nasilnež, ki po besedah njegove žene trpi za bipolarno osebnostno motnjo, je po napadu pobegnil, odvrgel krvava oblačila ter se nekaj časa po mestu sprehajal kar gol.

Nekaj občanov, ki ga je opazilo, je poklicalo policiste, a so ti šele pozneje ugotovili, da gre za moškega, ki ga iščejo. Na koncu je sam prišel do patrulje in se povsem mirno predal.

A ko so ga včeraj pripeljali pred preiskovalnega sodnika, je bilo miru konec. Brnada v 40 minutah, kolikor je trajalo zaslišanje, ni izustil besede, so pa iz sobe menda odmevali zvoki, zaradi katerih je preostalim v stavbi ledenela kri v žilah. V nekem trenutku se je Brnada menda celo poskušal strgati iz prijema pravosodnih policistov, da bi skočil skozi okno. Ko so ga nato odpeljali iz stavbe, se je ponovno začel upirati in poskušal pobegniti. Štirje policisti so se borili z njim, preden jim ga je uspelo spraviti v kombi in odpeljati v pripor.