Sumljiva smrt ruskega glasbenika

Za zdaj ni znano, kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih življenja 59-letnega ruskega glasbenika Vadima Strojkina. Človeka, ki nikoli ni skrival prezira do vojne, ki jo je v Ukrajini začel ruski predsednik Vladimir Putin, so na domu v 9. nadstropju ene od stolpnic v Sankt Peterburgu 5. februarja ob 9. uri zjutraj obiskali pripadniki ruskih varnostnih sil zaradi domneve, da je finančno pomagal ukrajinski vojski.

Ruski mediji, ki se sklicujejo na vladne vire, so poročali, da je šel Strojkin med pogovorom v kuhinjo po kozarec vode, nato pa odprl okno in se vrgel v globino.

Toda njegovi znanci in prijatelji ne verjamejo razlagi, da si je sam vzel življenje. Novinarji časnika Guardian­ so intervjuvali ducat ljudi, ki so ga poznali, večina ga je označila za samosvojega človeka, karizmatičnega in idealističnega ekscentrika.

Razmišljal s svojo glavo

Rojen je bil na Uralu, bil je predan hribolazec in človek, ki je razmišljal s svojo glavo. Ko je bila Sovjetska zveza v zadnjih izdihljajih, so ga izključili z univerze, ker je sodeloval v protisovjetskih demonstracijah, in ga prisilno vpoklicali v vojsko. Z leti se je uveljavil kot kantavtor samouk, na radijski postaji v Jekaterinburgu je imel nekdaj svojo oddajo, zadnja leta je po spletu poučeval kitaro učence v Rusiji in po svetu. Marca 2022, mesec dni po začetku napada na Ukrajino, je na družbenem omrežju zapisal: »Ta idiot [Putin] je napovedal vojno svojemu in še bratskemu narodu. Ne želim mu smrti; hočem, da mu sodijo in ga pošljejo v zapor.«

Toda v zadnjem času je Strojkin govoril predvsem o občutkih osamljenosti in depresije, uteho je našel tudi v pijači. Njegov dolgoletni prijatelj Philip Buckup meni, da Strojkin ni bil človek, ki bi si sodil sam: »Imel je zelo trdna stališča in se ne bi ustrašil zapora.«