Študenta Jerka in Michaela ubil električni tok: Bila sta poštena fanta

Dva študenta s Hrvaške so našli mrtva na železniški postaji v bližini fakultete na zagrebški Trnavi. Kot je neuradno izvedel Večernji list, sta oba umrla zaradi udara električnega toka visoke napetosti, s katerim je oskrbljena železniška postaja.

Policija je za zdaj potrdila identiteto obeh

Na fakulteti, kjer sta fanta študirala, so na facebooku sprva sporočili, da je umrl njihov 21-letni študent Michael Sušec, ki se je iz ZDA preselil nazaj na Hrvaško. Bil je uspešen študent. »Spominjali se bomo njegove vedrine, ljudskosti, srčnosti, domoljubja in komunikativnosti,« so zapisali in staršema Josipu in Heidi Melindi izrekli iskreno sožalje.

Po prvih podatkih naj bi njegov študentski kolega Jerko umrl, ko ga je šel iskat. 22-letnika so našli na železniški progi Zagreb-Borongaj. »Po do sedaj znanih informacijah je v družbi še z dvema fantoma šel poiskat prijatelja, ki je bil pogrešan dan prej. Po pričevanju se je 22-letnik na kraju dvignil na vagon in pri tem izgubil življenje. Očividec je potrdil, da je do smrti prišlo zaradi električnega udara visoke napetosti,« so sporočili s policije.

Dekan fakultete, kjer je Jerko študiral, je na facebooku zapisal, da se bodo Jerka spominjali kot »poštenega, družabnega, brezbrižnega in optimističnega fanta«. Iskrene sožalje so izrazili njegovi mami Danijeli.