Strmoglavljenje letala, ki je vzletelo iz Maribora: to so zadnje novice o pokojnih

V soboto je na gozdnati del Male Kapele na Hrvaškem strmoglavilo letalo Cirrus 20, ki je vzletelo v Mariboru in naj bi želelo doseči Pulj. Nihče od potnikov ni preživel, piše hrvaški spletni portal 24sata.hr.

Glavni inšpektor Danko Petrin je potrdil, da so vsi potniki umrli, letalo pa da je močno poškodovano: potem ko je strmoglavilo, ga je zajel še požar.

Ogled kraja nesreče še poteka, potem pa sledi podrobna analiza podatkov: »Moram pridobiti podatke kontrole letenja, komunikacijo, ki so jo imeli s pilotom, radarske in druge podatke, šele potem pa bomo imeli kompletno sliko, in upamo, da tudi odgovor, zakaj se je to zgodilo.«

Kaj je razlog za nesrečo, tako še ni znano, je pa takoj zavrnil, da četudi bi imeli slabe vremenske razmere, to nikakor ne pomeni, da so slabi pogoji samodejno krivi za nesrečo.

Petrin je še potrdil, da je šlo za nizozemsko letalo, v katerem so bili trije potniki z Nizozemske. Kdo so bili in vzrok njihove smrti, bo pokazala obdukcija.