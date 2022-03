Strmoglavilo Natovo letalo, mrtvi najmanj štrije ljudje

Na Norveškem je strmoglavilo ameriško vojaško letalo, ki je sodelovalo na vajah Nata, pri čemer so umrli vsi štirje Američani na krovu. To je danes sporočila norveška vojska. Štiričlanska posadka je sodelovala na vojaških vajah Hladen odziv, ki se jih udeležuje okoli 30.000 vojakov iz članic iz Nata in partnerskih držav.

Letalo MV-22B osprey ameriške mornariške pehote so pogrešili v petek zvečer južno od mesta Bodo na severu Norveške. V noči na soboto je kraj nesreče odkrila policija iz okrožja Nordland, ki je potrdila, da je štiričlanska posadka umrla.

Vaje načrtovane že pred vojno v Ukrajini

Policija je preiskavo vzroka nesreče zaradi slabega vremena prekinila, vendar je sporočila, da jo bo nadaljevala, ko se bo vreme izboljšalo. Ameriška mornarica je pred tem potrdila nesrečo letala in povedala, da norveški civilni organi vodijo iskanje in reševanje.

Cilj vojaške vaje je preveriti, kako bi Norveška upravljala zavezniške okrepitve na svojih tleh v primeru sprožitve Natove klavzule o vzajemni obrambi. Vaje so bile sicer načrtovane že pred rusko invazijo na Ukrajino.