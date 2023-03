Strmoglavilo letalo z 72 ljudmi

V Nepalu je včeraj tik pred pristankom v turističnem mestu Pohara strmoglavilo letalo, na katerem je bilo 68 potnikov in štirje člani posadke. Med potniki je bilo po prvih informacijah poleg domačinov še pet državljanov Indije, štirje Rusi, dva državljana Južne Koreje ter po en Avstralec, Irec, Francoz in Argentinec. Slovencev na usodnem poletu ni bilo.

Po trku je zagorelo in se raztreščilo. FOTO: Ani Via Reuters

Čeprav je na prizorišče že nekaj minut po nesreči prihitelo na desetine reševalcev, večini ni bilo več pomoči, saj je letalo po trku v pobočje zagorelo in se razletelo, nekaj delov je ostalo na hribu, nekaj jih je zgrmelo v sotesko reke Seti. Oblasti so sprva sporočile, da je v najhujši letalski nesreči, ki se je v tej himalajski državi zgodila v zadnjih petih letih, umrlo 44 ljudi, a je število kmalu poskočilo na 68, vseh, ki so se na letalo vkrcali v Katmanduju, pa sinoči še niso našli.

15 tujcev je bilo na krovu.

»Videl sem, kako se je letalo začelo tresti levo in desno, nato se je nenadoma z nosom obrnilo proti tlom in strmoglavilo v sotesko,« je grozljivi prizor opisal domačin Khaum Bahadur Khetri. Kaj natanko je šlo narobe, bodo morali ugotoviti strokovnjaki, znano pa je, da veljajo nepalske letalske družbe kot izjemno nevarne, njihovi piloti pa premalo izkušeni in izobraženi. Leta 2014 jim je Evropska unija denimo prepovedala letenje v svojem zračnem prostoru, saj da pomenijo preveliko varnostno tveganje.

