Grozljivka v masažnih salonih: Robert ustrelil osem oseb (VIDEO in FOTO)

Gold Spa. FOTO: Christopher Aluka Berry, Reuters

Aromatherapy Spa. FOTO: Christopher Aluka Berry, Reuters

V Atlanti je torek v treh streljanjih umrlo osem oseb. Strelski pohod se je zgodil v masažnih salonih v Atlanti in v bližnjem mestu. Ali so streljanja povezana, še ni znano.O prvem streljanju so poročali v torek popoldne, ko so odjeknili streli 50 kilometrov od Atlante. Umrle so štiri osebe, dve sta bili ranjeni. Kmalu za tem je znova počilo v še dveh masažnih salonih v Atlanti. Umrle so štiri osebe. Po poročanju policije so žrtve drugih dveh streljanj ženske azijskega porekla.Policija je prek facebooka pozvala očividce, naj se javijo, in objavila posnetek črnega vozila cherokee, s katerim naj bi se odpeljal osumljenec. Strelskega pohoda je osumljen 21-letni, ki so ga v torek zvečer našli 240 kilometrov južno od Atlante.Ameriški mediji poročajo, da je velika verjetnost, da je napadalec sodeloval v vseh treh napadih. Po pregledu posnetkov preiskovalci verjamejo, da obstaja velika verjetnost, da je storilec osumljenec, ki je v priporu. Kaj je bil povod za strelski pohod, še ni znano.Prijatelj 21-letnega osumljenca pravi, da je bil neopazen in do zdaj nenasilen. Bil je lovec in zanimala ga je vera, je še razkril njegov srednješolski prijatelj.