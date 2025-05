Strelski obračun pred šolo: kdo je ukrajinski politik, ki je bil ubit vpričo otrok? (VIDEO)

V španski prestolnici je včeraj zjutraj odjeknil brutalen umor, ki pretresa tako Ukrajino kot evropsko javnost. Medtem ko je svoje otroke spremljal v šolo, je bil v okrožju Pozuelo de Alarcón v Madridu likvidiran Andrij Portnov, nekdanji glavni pomočnik proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča.

Po poročanju agencije Reuters je policija streljanje zabeležila ob 9.15 po lokalnem času. Čeprav oblasti žrtve uradno še niso imenovale, so številni mediji, med njimi Sky News, potrdili, da gre za 51-letnega Portnova. Po poročanju časnika El País, ki se sklicuje na policijske vire, je bil Portnov ustreljen najmanj petkrat, od tega trikrat v glavo in trup. Smrtonosen je bil strel v glavo. Napad naj bi izvedle dve ali tri osebe, storilci pa so še vedno na begu. Motiv naj bi bil povezan z dolgovi.

Serija smrti nekdanjih prorusko usmerjenih funkcionarjev

Portnov ni prvi iz kroga Janukovičevih zaveznikov, ki je bil žrtev nasilja. CNN je že leta 2015 poročal o dveh ubojih bivših prorusko usmerjenih javnih osebnosti v Kijevu. Umor Portnova tako odpira vprašanja o morebitnih političnih motivih in nevarnostih, ki pretijo nekdanjim ukrajinskim funkcionarjem – zlasti tistim z dvomljivo preteklostjo.

Truplo nekdanjega ukrajinskega poslanca Andrija Portnova, ki so ga ustrelili pred šolo v bližini Madrida. FOTO: Oscar Del Pozo Afp

Portnov, rojen v regiji Lugansk, je bil nekoč vpliven ukrajinski politik in pravnik. Po izvolitvi v parlament leta 2006 je med drugim branil nekdanjo predsedniško kandidatko Julijo Timošenko. Med letoma 2011 in 2014 je bil tesen svetovalec Janukoviča in eden glavnih akterjev v ozadju politične krize ob protestih Euromajdan.

Po Janukovičevem padcu leta 2014 je Portnov zapustil Ukrajino in odšel v Rusijo, nato v Avstrijo. Leta 2019 se je vrnil in na predsedniških volitvah podprl Volodimirja Zelenskega. Javnosti je znan tudi po številnih tožbah proti medijem in nekdanjim politikom, med drugim proti bivšemu predsedniku Petru Porošenku.

Zaradi suma korupcije in zlorabe pravosodnega sistema so Portnova leta 2021 ZDA uvrstile na seznam sankcioniranih oseb. FOTO: Stringer Reuters

Sankcije, beg in nove obtožbe

Zaradi suma korupcije in zlorabe pravosodnega sistema so Portnova leta 2021 ZDA uvrstile na seznam sankcioniranih oseb po zakonu Magnitski. Enako je storila Kanada že leta 2014. Po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je Portnov znova zapustil državo kljub splošni prepovedi izstopa za moške.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) ga je preiskovala zaradi sodelovanja pri ruski aneksiji Krima, vendar je bil postopek kasneje ustavljen. Konec leta 2024 je bila proti njemu sprožena peticija za nove sankcije zaradi domnevne sistemske korupcije in zastraševanja novinarjev. Peticija je zbrala 25.000 podpisov, a jo je ukrajinska vlada zavrnila zaradi pomanjkanja pravnih podlag.