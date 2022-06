Strelski napad v Tulsi v Oklahomi zahteval štiri življenja

Za zdaj neidentificirani strelec je v sredo v Tulsi v ameriški zvezni državi Oklahomi vstopil v eno od poslopij zdravstvenega centra St. Francis in začel streljati s pištolo ter puško. Ubil je štiri ljudi, več pa jih ranil. Pred posredovanjem policije se je ubil.

Policija, ki ni identificirala smrtnih žrtev in storilca ter uvodoma ni mogla potrditi natančnega števila ranjenih, ne pozna motiva za napad.

Hitro posredovanje policije

Policija je sicer posredovala hitreje kot prejšnji teden v teksaškem Uvaldeju, ko je 18-letnik v osnovni šoli ubil 19 otrok in dve učiteljici, policisti pa so skoraj uro čakali pred učilnico, v katero se je zaprl, preden so posredovali. Od začetka napada do usmrtitve strelca je potekla ura in pol.

Poziv k zaostritvi zakonodaje glede orožja

Bela hiša je sporočila, da je predsednik ZDA Joe Biden obveščen o zadnjem napadu in je lokalni skupnosti ponudil pomoč zvezne vlade. Biden je doslej obiskal že newyorški Buffalo, kjer je 18-letni rasist pred dvema tednoma ubil deset temnopoltih ljudi, ter prejšnji teden tudi Uvalde.

Biden sicer poziva k zaostritvi zakonodaje glede orožja, a to za zdaj zaradi nasprotovanja republikancev ni mogoče.