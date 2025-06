Strelski pohod na šoli v Gradcu, najmanj osem mrtvih (FOTO in VIDEO)

Na eni od srednjih šol v avstrijskem Gradcu se je zgodil strelski napad, poročajo tamkajšnji mediji. Na terenu so vse razpoložljive policijske enote. Po poročanju časnika Kronen Zeitung je v napadu umrlo najmanj osem ljudi, o več smrtnih žrtvah pa poroča tudi tamkajšnje ministrstvo.

Avstrijska radiotelevizija ORF poroča, da je bilo še več oseb – med njimi učenci in učitelji – hudo ranjenih.

V šoli BORG na ulici Dreierschützengasse trenutno posreduje več policijskih enot, med njimi tudi posebna enota Kobra.

Po prvih informacijah je napadel učenec, ki si je po napadu vzel življenje. Kronen Zeitung poroča še, da je do streljanja prišlo v dveh učilnicah, napadalca pa naj bi našli mrtvega v toaletnih prostorih.

Po navedbah policije se je tragedija zgodila okoli 10. ure, ko so se v šoli zaslišali streli in se je sprožil alarm. Stavbo zdaj policisti temeljito preiskujejo. Oblasti prebivalce pozivajo, naj se območju do nadaljnjega izogibajo.

Več sledi ...