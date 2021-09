Družinska tragedija v Zagrebu: umrli dva otroka in oče

V središču Zagreba se je ponoči zgodil strašen zločin. Hrvaški mediji so najprej poročali, da je prišlo do strelskega incidenta, v katerem so umrle najmanj tri osebe, zdaj pa na dan prihajajo nove informacije. Jutarnji neuradno poroča, da je oče najprej zadušil dva otroka, nato pa sodil še sebi.Tragedija se je okoli 2. ure ponoči zgodila na območju Milne v severnem delu Zagreba.Policisti za zdaj ne razkrivajo informacij o napadalcu, motivu zločina niti drugih podrobnosti.