Streljanje pri Sisku: umrla ženska (45), v bolnišnici tudi otrok, zgorele tri družinske hiše

Po poročanju hrvaških medijev so moškega, ki ga povezujejo s streljanjem na območju Siska, prijeli, privedli v uradne prostore policije in zoper njega opravili kriminalistično preiskavo, so danes ponoči okoli 1.30 sporočili iz tamkajšnje policije.

Spomnimo, da se je sinoči okoli 20.10 v naselju Kanak v Sisku zgodila izredna situacija. Moška oseba je streljala s kalašnikom. Takoj po neljubem dogodku so po kraju odmevale sirene reševalcev. Naselje je bilo več ur blokirano.

»Ko sem prišel tja, sem videl dim, videl sem ogenj, vidim ljudi vse prestrašene in mi pravijo: 'Beži, prihaja, strelja ljudi, zažiga hiše!' Vzel sem otroke, pobegnil, pobral ženo in zbežal na varno. Zdaj sem šel nazaj pogledat, kaj se bo zgodilo z njim, a moram nazaj domov,« je povedala ena izmed priča za Telegram. »No, z njim delam vse življenje, poznava se, skupaj sva odraščala, malo je starejši od mene. Tako je bil malo čuden, malo psihično nestabilen, a da bi naredil kaj takega ...,« dodaja.

V streljanju je bila ubita 45-letna ženska, štiri osebe pa so bile ranjene. Zdravniško pomoč jim nudijo v Splošni bolnišnici Sisak, kjer so ugotovili, da sta dve osebi huje poškodovani. Preostalima dvema, ena izmed njih je otrok, ki sta se pri begu lažje poškodovali, nudijo zdravniško pomoč. Kot je piše Jutarnji list, naj bi storilec prišel do sosedove hiše, streljal in posledično zažgal še dve sosedovi hiši, kot tudi svojo.