Streljanje na univerzi, poročajo o smrti

Na univerzi v Heidelbergu v Nemčiji je po poročanju medijev moški začel streljati v eni izmed predavalnic, pri tem pa ranil več ljudi. Strelec, ki naj bi bil študent, je v eni od predavalnic s strelnim orožjem ranil več ljudi, je sporočila policija, ki je še navedla, da je napadalec mrtev.

Na kraj incidenta je odhitelo večje število policistov in zdravnikov nujne pomoči.

Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je ranjenih in kako hude so njihove poškodbe. Za zdaj tudi ni znakov, da bi bil njegov napad politično motiviran, so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali viri.