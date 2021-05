Streljanje na rojstnodnevni zabavi, policija odkrila šest trupel

V naselju mobilnih domov v Colorado Springsu je v nedeljo zgodaj zjutraj strelec na rojstnodnevni zabavi ubil šest odraslih oseb, na koncu pa še sebe. Policija je ob prihodu na prizorišče odkrila šest trupel in hudo ranjenega moškega, ki je kasneje umrl v bolnišnici.Strelec je bil v razmerju z žensko na zabavi za rojstni dan ene od žrtev. Policija ni razkrila identitete strelca in žrtev, prav tako uvodoma ni bil jasen niti motiv pokola. Otroci, ki so bili na zabavi, niso bili poškodovani in so jih predali v varstvo sorodnikov.Gre za nov strelski napad v ameriški zvezni državi Kolorado, potem ko je strelec tam 22. marca v samopostrežni trgovini pobil deset ljudi. »Tragično streljanje v Colorado Springsu je uničujoče, še posebej za številne med nami, ki smo praznovali materinski dan,« je sporočil guverner KoloradaPolicijski šef Colorado Springsa, ki je s 465.000 prebivalci drugo največje mesto države za Denverjem,pa je izrazil sožalje vsem družinam, ki so izgubile svojce, in otrokom, ki so ostali brez staršev.