Streljanje na avtobusu v Philadelphii: štiri osebe ranjene, med njimi trije najstniki

Štiri osebe, vključno s tremi najstniki, so bile ranjene v soboto, 10. maja, v streljanju na avtobusu v Philadelphii, potem ko je prišlo do spora med potniki.

Po poročanju 6ABC Philadelphia, CBS News Philadelphia in NBC Philadelphia je do incidenta prišlo okoli 18:15 po lokalnem času, ko je moški vstopil na avtobus linije 15 v bližini parka Fairmount ter začel streljati v smeri skupine najstnikov.

Po poročilih je moški že bil potnik na avtobusu in se je zapletel v prepir z najstniki, ki so sedeli zadaj, nato pa je domnevno sprožil streljanje.

Kot je povedal inšpektor D. F. Pace iz policije Philadelphie za CBS News Philadelphia, so bili ranjeni 14-letni deček, dva 16-letna dečka in 39-letna ženska. Najstniki so bili odpeljani v bolnišnico, medtem ko so žensko oskrbeli na kraju dogodka zaradi površinske rane.

Trenutno v stabilnem stanju

Po besedah inšpektorja so vse žrtve trenutno v stabilnem stanju. Pojasnil je še, da je bil »eden ustreljen v hrbet, eden v roko in eden v stopalo.«

Po navedbah NBC Philadelphia naj bi bil osumljenec v štiridesetih letih. Policija poroča, da je po streljanju »pobegnil z avtobusa«, sedaj pa pregledujejo posnetke z avtobusnih kamer, da bi ugotovili njegovo identiteto.

V času dogodka naj bi bilo na avtobusu približno 30 ljudi.

»In si lahko predstavljate — utesnjen prostor, nato pa pride do takšnega dogodka — za vse udeležene je to izredno travmatično,« je za CBS News Philadelphia povedal inšpektor Pace.

Predstavnik za javnost podjetja je v izjavi za medije dejal: »To je bil izredno zastrašujoč dogodek tako za naše potnike kot tudi za voznika avtobusa. Policija SEPTA bo še naprej tesno sodelovala s policijo Philadelphie pri preiskavi.«

Zaenkrat še ni bil nihče aretiran.

Preberite še: