Streljal na avtobusu, nato se slekel

Na avtobusu smrti so se v večernih urah znašli nič hudega sluteči potniki, ki so bili na poti iz mesta Greygound v Kaliforniji proti mestu angelov. Med enim od postankov, v Orovillu, je 21-letni potnik nenadoma potegnil pištolo in začel streljati okoli sebe. Od 25 potnikov je enega ubil, še štiri pa je ranil.

Ali je kateri od ranjenih v kritičnem stanju, ni znano, je pa policija razodela, da je nekatere od njih ustrelil večkrat. Neuradno v bolnišnici trepetajo za življenje enajstletnice in 25-letne nosečnice, ranjena pa sta še 38- in 32-letni moški.

Kalifornijsko mesto Oroville je pretresel strelski napad. FOTO: Mattgush/Getty Images

Poškodbe so bile že na avtobusu usodne za 43-letno potnico, kot so povedale šokirane priče, se je strelec kaj hitro pognal v beg. Policisti, ki so prihiteli na kraj tragedije, so ga kmalu izsledili, skrival se je v živilski prodajalni, bil pa je oborožen in – gol.

Kdaj in zakaj je odvrgel oblačila, ni jasno, so pa priče povedale, da je bil 21-letnik, ki naj bi bil Asahdi Coleman, že vse od vkrcanja na avtobus nemiren, po telefonskem klicu pa je sopotnikom pokazal pištolo. Kmalu je postal sumničav, da je eden od potnikov policist pod krinko, ki da ga zasleduje, ko pa se je avtobus ustavil na naslednjem postajališču, je uperil orožje proti potnikom, ki so zapuščali vozilo. Ustrelil je najmanj desetkrat, so poročale priče.

11 let je stara najmlajša žrtev.

Med begom se je zatekel v prodajalno, tam naj bi se sprl z eno od zaposlenih in se slekel do golega. Policisti iz Orovilla, ki ima le 15.000 prebivalcev, so ga hitro prijeli, izkazalo pa se je, da so mu pred časom prepovedali nošnjo in uporabo strelnega orožja. Šokantni podatki FBI še kažejo, da se je v ZDA stopnja umorov v zadnjem obdobju povečala za kar 30 odstotkov.