Strelec v šoli v Rusiji ubil najmanj 13 ljudi

Kdo je bil okrutni morilec in zakaj si je za tarčo izbral šolo v Iževsku v republiki Udmurtija v osrednji Rusiji, skoraj tisoč kilometrov od prestolnice, ni jasno. Po zadnjih poročilih je ubil najmanj trinajst ljudi in jih več kot dvajset ranil, nazadnje je sodil še sebi.

Streljal naj bi z dvema pištolama, oblečen je bil v kratko črno majico z rdečo svastiko in nosil balaklavo. Pri sebi ni imel osebnih dokumentov, njegova identifikacija, kot rečeno, še poteka, je pa bil dodobra založen z dodatnim strelivom, so sporočili. Njegovo truplo so možje postave odkrili v eni od učilnic. Napad se je zgodil v dopoldanskih urah, po zadnjih podatkih naj bi morilec ubil sedem otrok ter šest odraslih, med katerimi naj bi bili varnostniki in učitelji; med ranjenimi naj bi bilo štirinajst otrok in sedem odraslih. Napadalec je udaril v šoli št. 88, ki jo obiskuje skoraj 1000 učencev v starosti od šest do šestnajst let in na kateri poučuje 80 učiteljev. Stoji v središču mesta Iževsk s 640.000 prebivalci. Policija je kmalu po prvih klicih na pomoč prihitela v ustanovo, napadalec pa je bil takrat že mrtev.

1000 učencev obiskuje šolo št. 88.

V Rusiji je zadnja leta vse več strelskih obračunov, najodmevnejši so se zgodili maja lani, ko je najstnik ubil sedem otrok in dva odrasla v Kazanu, pa septembra lani, ko je mladostnik moril na univerzi v Permu in pokončal šest ljudi ter jih 47 ranil, in aprila letos, ko je oboroženi moški v vrtcu v Uljanovsku ubil dva otroka in učitelja, potem pa si sodil sam.

Preiskava tokratne tragedije še poteka, v Udmurtiji pa so razglasili tridnevno žalovanje.