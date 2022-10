Strelec s Floride, ki je ubil 17 ljudi, v dosmrtno ječo

Februarja 2018 je vkorakal v prostore svoje nekdanje srednje šole v Parklandu na Floridi, iz katere so ga leto dni prej izključili, in začel streljati vsevprek: s polavtomatsko puško je v devetih minutah pobil 17 ljudi in številne ranil. S prizorišča pokola je pobegnil, a so ga pozneje prijeli.

V Raleighu je bil ubit tudi policist. FOTO: Twitter

Zdaj 24-letni Nikolas Cruz bo do smrti sedel za zapahi brez možnosti pogojne izpustitve, je odločilo sodišče na Floridi, a svojci žrtev so prepričani, da pravici ne bo zadoščeno, dokler bo Cruz živ.

Napadalec je zločine priznal, a kljub temu ne gre pozabiti, da je šlo za skrbno načrtovan napad, v katerem so bile okrutno ubite večinoma mladoletne osebe, zato si zasluži najhujšo kazen, je trdil tožilec Michael Satz, medtem ko je odvetnica Melissa McNeill pozivala k sočutju, saj da je bil Cruz žrtev materine zlorabe alkohola in mamil, pogosto je bil brez doma, dokler se mati ni odločila za posvojitev.

V civilizirani družbi da ne bi smeli na smrt obsojati tako bolnih in zlomljenih ljudi, je trdila in očitno prepričala porotnike, ki so množičnemu morilcu prisodili dosmrtno ječo. In tako razočarali svojce ubitih, ki so zgroženi nad pravosodjem, saj z milejšo kaznijo ne bodo preprečili podobnih grozot. Pri tem so pozvali k odločnejšemu ukrepanju policije, ki ob takšnih napadih ne sme omahovati, ampak se mora takoj soočiti z napadalcem, tudi za ceno svojega življenja; spomnili so se na strahoten majski pokol na osnovni šoli v teksaškem Uvaldeju, kjer je 18-letni Salvador Ramos ubil 21 ljudi – možje postave pa so potrebovali kar 74 minut, da so vdrli v poslopje in se soočili z morilcem.

17 ljudi je ubil Nikolas Cruz.

Medtem pa je ZDA pretresel nov strelski napad. V Raleighu v ameriški zvezni državi Severna Karolina je bilo ubitih najmanj pet ljudi, med njimi tudi policist, ki takrat ni bil na dolžnosti. Trije so ranjeni, dva lažje, med njimi še en policist, ena oseba pa je hudo poškodovana. Možje postave so prijeli mlajšega moškega, oblečenega v kamuflažna oblačila in oboroženega z dvocevno puško, motiv za napad še ni znan. V ZDA je lani zaradi strelnega orožja umrlo približno 49.000 ljudi, letos pa že več kot 34.000.