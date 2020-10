V kraju Bor v ruski regiji Nižni Novgorod so bili v streljanju na avtobus ubiti štirje ljudje, trije pa so bili ranjeni. Strelec je še na begu. Policija je potrdila, da je napadalec streljal na avtobus in avtobusno postajališče ter da je iskanje v teku.



Po poročanju ruskih medijev se je napadalec, star 18 let, skril v bližnjem gozdu. Menda je najprej poskušal ubiti svojo babico. Varnostne sile so zdaj blokirale vse ceste v regiji.