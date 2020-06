Strele ubile več kot 100 ljudi

37.000

Nad deli Indije se je v zadnjih dneh razbesnelo mnogo neurij z orkanskim vetrom, močnim grmenjem in strelami. Te so samo v zvezni državi Bihar na severu Indije ubile 83 ljudi, še 20 jih je utrpelo hude opekline in druge poškodbe in se zdravijo v bolnišnicah. Nadaljnjih 20, med njimi devetletna deklica, je zaradi udarov strel umrlo tudi v sosednji zvezni državi Utar Pradeš. Skupno so v 13 urah v Utar Pradešu našteli kar 37.000 udarov strel, podobno v nekoliko bolj južni državi Andra Pradeš.V Indiji je sicer trenutno monsunsko obdobje, ki traja od junija do septembra, spremljajo pa ga močne nevihte. Udari strel so nekaj običajnega, a ne v takšnem številu kot letos, prav tako ni običajno, da bi zaradi tega umrlo toliko ljudi. Nekateri strokovnjaki menijo, da je za vedno več strel krivo globalno segrevanje. Lokalne oblasti so stanovalce zato že pozvale, naj ne zapuščajo domov, tudi zaradi poplav, ki so zajele regijo, ter orkanskega vetra, ki lomi drevesa in odnaša strehe. Čeprav neurje traja že več dni, pa meteorologi svarijo, da mu za zdaj še ni videti konca.Za letošnje močno neurje naj bi bili krivi hladni vetrovi, ki pihajo z Arabskega morja, nad severno Indijo pa se srečajo s toplejšimi, posledica je več oblakov kot običajno, je za BBC dejal, vodja centra za zaščito in varovanje v Andra Pradešu. Indijski premier, ki je svojcem žrtev že izrekel sožalje, je prizadetim v neurju obljubil pomoč v najkrajšem možnem času.