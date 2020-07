Strašno! Umrla nosečnica na respiratorju, ki je dan prej izgubila otroka

Sedemindvajsetletnico iz srbskega mesta Orljan pri Doljevcu so zaradi dihalne stiske priklopili na respirator na oddelku za intenzivno nego v kliničnem centru v Nišu. V bolnišnico so jo sprejeli zaradi zapleta pri bolezni in s simptomi koronavirusa, a okužbe pri njej laboratorijsko niso potrdili.



V bolnišnico so jo sprejeli v sedmem mesecu nosečnosti in zaradi zapleta pri bolezni sprožili porod. Njen novorojeni sin je takoj po porodu umrl. »Rodila je v ponedeljek ob 10.30, deček je zadihal, a mu je saturacija nemudoma začela naglo upadati. Intubirali so ga, reanimirali, a je ob 11.50 preminil,« so za srbske medije sporočili iz porodnišnice.



Deček je umrl v ponedeljek, danes pa so iz bolnišnice sporočili, da je umrla še mama.



Nosečnica je bila vseskozi negativna na covid 19, a je ob sprejemu imela vročino in hudo obliko pljučnice, zaradi tega so jo sprejeli na covid oddelek. Nosečnica je bila vseskozi na respiratorju. Rodila je s carskim rezom.



V naselju Orljan, od koder nosečnica prihaja, so po pisanju medijev vsi prebivalci močno stiskali pesti, da bi se njeno zdravje izboljšalo. »V hudi stiski sem, vem, da je bolje, vem, vsak trenutek sem v stiku z zdravniki, a vam težko kar koli povem. Nisem v najboljšem stanju,« je pred nekaj dnevi za Kurir povedal mož nosečnice, ki je bil vidno zaskrbljen.



V isti bolnišnici sta še dve nosečnici na respiratorju in vsi srčno upajo, da se bo bolje izteklo kot pri zdaj pokojni 27-letnici in njenem sinčku.



V Srbiji so sicer v zadnjih 24 urah potrdili 359 novih okužb z novim koronavirusom. Skupno so opravili 8.349 testov. Zaradi covida 19 je v zadnjem dnevu umrlo deset bolnikov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.