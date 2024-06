Strašno, ognjemet z jahte je zanetil gozdni požar

Na grškem turističnem otoku Hidra južno od Aten je v petek zvečer izbruhnil gozdni požar. Kot so danes sporočili gasilci, ga je zanetil ognjemet z ene od jaht, kar je močno razburilo prebivalce in sprožilo burne odzive na družbenih omrežjih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah gasilcev so ognjeni zublji uničili edini borov gozd na otoku na težko dostopnem kraju brez ceste. Požar je sicer že pod nadzorom.

Župan otoka Giorgos Kukudakis je za grško javno televizijo ERT povedal, da je ogorčen, ker nekateri ljudje tako neodgovorno netijo požare. Novica je sprožila burne odzive tudi na družbenih omrežjih.

Grčija je pred kratkim poostrila kazni za požige. Storilcem zdaj grozi do 20 let zapora in denarna kazen do 200.000 evrov.

Grške oblasti opozarjajo, da zaradi močnega vetra in visokih temperatur obstaja zelo velika nevarnost gozdnih požarov. V enem od požarov je v petek umrl najmanj en človek.

Državo je sicer prejšnji teden zajel prvi letošnji vročinski val, temperature so ponekod presegle 44 stopinj Celzija.