Strašno, na jugu Italije pitbul ubil dojenčico

V kraju Acerra blizu Neaplja na jugu Italije je pitbul napadel devetmesečno dojenčico in jo ubil. Kot poročajo italijanski mediji, je pitbul, sicer domači ljubljenček, napadel v soboto zvečer, ko je deklica skupaj z očetom spala v postelji.

Pes je dojenčico ugriznil v obraz in ji zadal smrtno nevarne poškodbe. Deklico so prepeljali v bližnjo bolnišnico, a ji zdravniki niso mogli pomagati.

Policija je o incidentu uvedla preiskavo.

V Italiji se je v zadnjih letih zgodilo več napadov psov s smrtnim izidom. Tako sta aprila lani pitbula v bližini Salerna napadla 13-mesečnega malčka in ga ubila. Februarja lani pa so blizu Rima trije rotvajlerji napadli 39-letnega tekača in ga ogrizli do smrti.