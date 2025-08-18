PROMETNA NESREČA

Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)

V množičnem trčenju na avstrijskem Štajerskem je bilo 28 ljudi lažje poškodovanih, 18-letno pa huje.
Fotografija: FOTO: Freiwillige Feuerwehr Nestelbach Bei Graz
FOTO: Freiwillige Feuerwehr Nestelbach Bei Graz

STA, N. Č.
18.08.2025 ob 11:49
Na avtocesti blizu Gradca na avstrijskem Štajerskem se je v nedeljo pozno popoldne zgodila prometna nesreča, v katero je bilo vpletenih 33 vozil.

Po navedbah policije, ki jih danes povzema avstrijska tiskovna agencija APA, je bilo v množičnem trčenju 28 ljudi lažje poškodovanih, 18-letno dekle pa huje.

Nesreča se je zgodila, ko je polpriklopniku, ki je vozil iz smeri Gradca proti Dunaju, iz še neznanega razloga počil rezervoar za gorivo. Dizelsko gorivo je steklo po avtocesti in se razlilo po več pasovih. Zaradi tega je številna vozila, ki so bila na ovinkasti cesti za tovornjakom, začelo zanašati in so trčila. Skupno je bilo v trčenju udeleženih 33 vozil.

Po navedbah policije je bilo lažje poškodovanih 28 ljudi, nekatere med njimi so prepeljali v bolnišnice. 18-letno dekle je bilo huje poškodovano in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Gradcu.

Zaradi nesreče je bila avtocesta med Gradcem in Dunajem na tem odseku več ur zaprta.

