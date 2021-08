Strašni prizori iz Trogirja: ognjeni zublji goltajo vse pred seboj (VIDEO)

Gasilci se že tretji dan borijo z velikim požarom pri Seget Gornjem pri Trogirju. Čeprav se je zdelo, da so požar nekoliko obvladali, se je znova razplamtel, ko je zapihal močan veter. Hrvaški mediji poročajo, da stanovanjske hiše niso ogrožene in da gasilcem od zgodnjega jutra znova spet pomagajo požar gasiti tudi iz zraka.Gasilce pa najbolj skrbi, da bi se zaradi juga situacija kmalu znova poslabšala. Upajo, da bo prišlo do spremembe vremena, ki bo s sabo prineslo dež.Z ognjenimi zublji se na terenu trenutno bori 106 gasilcev in dva kanadra. Zgorelo je okoli 1600 hektarjev nizkega rastlinja, borovcev in nasadov oljk. Na pomoč so prišli iz celotne Hrvaške.Strašne prizore požara, ki golta vse pred seboj, pa je svoj objektiv ujel, njegov posnetek pa so objavili na facebook strani splitske gasilske brigade.