Strašni prizori iz hrvaške prestolnice, avto uničen do neprepoznavnosti (VIDEO)

V četrtek okoli 22.50 se je v središču Zagreba zgodila strašna prometna nesreča. Na Aleji Bologne je voznik citroena izgubil nadzor nad vozilom in trčil v steber, okoli katerega se je »ovilo« vozilo. Voznik je bil na mestu mrtev. Reševalci in gasilci so ga oživljali, a neuspešno. Po neuradnih informacijah je nesreči botrovala prevelika hitrost.