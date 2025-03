Strašne podrobnosti nesreče, v kateri je umrl dojenček: oče divjal, ker sta se z ženo skregala (FOTO)

»Vozil je hitro, medtem ko sta bila dojenčka v vozilu, bilo je grozljivo ... Poskušal je prehitevati, nato pa, ko so mu nasproti pripeljala druga vozila, poskušal preprečiti trčenje. Zavil je s ceste na njivo, vozilo se je večkrat prevrnilo ... prava tragedija.« Tako je po poročanju Blica nesrečo opisala znanka obeh družin, ki sta doživeli srhljivo prometno nesrečo na cesti Zrenjanin–Lazarevo.

Kot je povedala, je bil prizor grozljiv. V avtomobilu znamke Fiat so bili starši preminulega dečka in mati z drugim dojenčkom. Takoj po nesreči sta bila dojenčka hospitalizirana, a žal je deček zaradi hudih poškodb umrl.

Povzročitelj nesreče vozil 140 km/h z otrokoma v vozilu

»Avtomobil je vozil J. K. (20) iz Srpske Crnje. Na sovoznikovem sedežu je sedela njegova žena, na zadnjih sedežih pa njun trimesečni sin, rojen 3. decembra lani, ter mati z drugim dojenčkom, ki je bil prav tako rojen lani. Med vožnjo je prišlo do prepira med J. K. in njegovo ženo, nakar je moški pospešil na 140 kilometrov na uro, čeprav sta bila v avtomobilu otroka. Izgubil je oblast nad vozilom in zapeljal na njivo, kjer se je vozilo večkrat prevrnilo,« je povedala znanka.

Ženska padla iz vozila, dojenček izgubil življenje, oče aretiran

Po njenih besedah je ženska, ki je sedela na sovoznikovem sedežu, padla iz vozila in utrpela hude poškodbe, prav tako potnica, ki je bila na zadnjem sedežu.

»Vsi so utrpeli poškodbe, nekateri hujše, drugi lažje, a najhujše je, da je dojenček izgubil življenje, medtem ko se zdravniki še vedno borijo za življenje drugega. Njegovo stanje je kritično,« je povedala. Dodala je, da sta bila dojenčka v svojih otroških sedežih, vendar nista bila pripeta z varnostnim pasom.

»Starši umrlega dojenčka so v šoku, oče je bil aretiran, saj je on vozil in povzročil nesrečo, mati pa ne more dojeti, kaj se je zgodilo. Decembra je rodila, njen otrok je imel komaj tri mesece, ves svet je bil pred njim... Nikoli si ne bosta opomogla,« je dejala.