Poslovnež Mirko se je utopil v Dravi, ​​za seboj pustil ženo in štiri sinove

Na Hrvaškem se je zgodila tragedija. Tako žalujejo za 63-letnim poslovneža, ki se je v nedeljo utopil v reki Dravi. Lokalni mediji so poročali, da je bil pokojni poslovnež Mirko, ki se je s prijatelji pogosto vozil s čolnom po reki Dravi, tako kot je bilo tudi včeraj, ko se je zgodila tragedija.

»Velika izguba za vse«

Za seboj je pustil ženo in štiri sinove, s katerimi je vodil žago z okoli 20 zaposlenimi. Bil je aktiven v skupnosti in občinski svetnik.

Župan občine Molve, Zdravko Ivančan, je za ePodravino povedal, da ga je njegov prezgodnji odhod »velika izguba za vse«. »Še vedno ne morem verjeti, da smo brez Mirka. Ravnokar se je upokojil, vse je uredil, žago je zapustil sinovom,« je še dodal župan. Koprivniška policija je potrdila, da se je tragedija zgodila, ko se je prevrnil čoln s tremi moškimi na krovu.