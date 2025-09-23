  • Delo d.o.o.
SMRT POSLOVNEŽA

Poslovnež Mirko se je utopil v Dravi, ​​za seboj pustil ženo in štiri sinove

V teku je kriminalistična preiskava, ki bo razjasnila podrobnosti nesreče.
Fotografija je simbolična. FOTO:: Milan Marković, Getty Images, Istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO:: Milan Marković, Getty Images, Istockphoto
M. U.
 23. 9. 2025 | 08:05
 23. 9. 2025 | 08:09
Na Hrvaškem se je zgodila tragedija. Tako žalujejo za 63-letnim poslovneža, ki se je v nedeljo utopil v reki Dravi. Lokalni mediji so poročali, da je bil pokojni poslovnež Mirko, ki se je s prijatelji pogosto vozil s čolnom po reki Dravi, tako kot je bilo tudi včeraj, ko se je zgodila tragedija. 

»Velika izguba za vse«

Za seboj je pustil ženo in štiri sinove, s katerimi je vodil žago z okoli 20 zaposlenimi. Bil je aktiven v skupnosti in občinski svetnik.

Celjska policija: prijatelji opazili, da je 24-letnik, ki ni znal plavati, izginil pod gladino

Župan občine Molve, Zdravko Ivančan, je za ePodravino povedal, da ga je njegov prezgodnji odhod »velika izguba za vse«. »Še vedno ne morem verjeti, da smo brez Mirka. Ravnokar se je upokojil, vse je uredil, žago je zapustil sinovom,« je še dodal župan. Koprivniška policija je potrdila, da se je tragedija zgodila, ko se je prevrnil čoln s tremi moškimi na krovu.

smrtutopitevtragedijaDravačolnnesreča
ZADNJE NOVICE
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVELA ZAKONA

Intervencijsko ukrepanje ob ogrožanju medveda v roke lovskih družin

Zakon predvideva nekatere spremembe ob neposrednem ogrožanju velikih zveri. Stroške bo upravljavcu lovišča plačalo ministrstvo.
23. 9. 2025 | 08:00
07:50
Šport  |  Timeout
NOGOMET

Olimpija bo zdaj poskusila z novim trenerjem Luno

Novi trener zeleno-belih je Argentinec Federico Bessone Luna.
Gorazd Nejedly23. 9. 2025 | 07:50
07:45
Novice  |  Svet
VARNOST

Letališči v Koebenhavnu in Oslu zaradi dronov začasno zaprti

V bližini danskega letališča so v ponedeljek zvečer opazili dva do tri velika drona, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča.
23. 9. 2025 | 07:45
07:30
Bulvar  |  Domači trači
ZDRUŽILI MOČI

Poznamo ju kot divi, a sta tudi mojstrici preživetja v divjini

Helena Blagne in Rebeka Dremelj bosta z novo komedijo Šminka in sekirca zasekali v naše smejalne mišice.
23. 9. 2025 | 07:30
07:10
Ona  |  Aktivni in zdravi
VSAKO LETO 50 OTROK

To je smrtno nevarna dedna motnja, ima jo vsak 300. prebivalec Slovenije

V Sloveniji jo lahko odkrijemo s presejalnim testom pri otrocih.
23. 9. 2025 | 07:10
06:50
Novice  |  Svet
VEČ KOT 150 DRŽAV

Podpora Palestincem raste

Palestino je v zadnjih dneh priznalo več zahodnih držav. Tudi Nemčija podpira rešitev z dvema državama.
23. 9. 2025 | 06:50

