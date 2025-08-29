NESREČA NA VODI

Strašna smrt na Jadranu: sin mu je skušal pomagati, a zaman

Sina, ki je bil priča tragediji, so v šoku prepeljali v bolnišnico.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images

N. B.
29.08.2025 ob 12:43
29.08.2025 ob 12:43
N. B.
29.08.2025 ob 12:43
29.08.2025 ob 12:43

Poslušajte

Čas branja: 0:49 min.

V četrtek popoldne je v Jadranskem morju pri Anconi tragično umrl 62-letni moški – in to pred očmi lastnega sina, ki ga je zaman poskušal rešiti.

Nesrečnega moškega je med plovbo zadel del jambora na barki. Po udarcu je padel v morje, kjer ga je nato zadel še propeler plovila. Po navedbah portala Ancona Today so bile poškodbe zanj usodne. Sin ga je skušal izvleči iz vode, na pomoč so priskočili tudi reševalci, a moškemu ni bilo pomoči.

Sina, ki je bil priča grozljivi tragediji, so v šoku prepeljali v bolnišnico.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt morje Italija

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.