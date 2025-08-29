Strašna smrt na Jadranu: sin mu je skušal pomagati, a zaman

V četrtek popoldne je v Jadranskem morju pri Anconi tragično umrl 62-letni moški – in to pred očmi lastnega sina, ki ga je zaman poskušal rešiti.

Nesrečnega moškega je med plovbo zadel del jambora na barki. Po udarcu je padel v morje, kjer ga je nato zadel še propeler plovila. Po navedbah portala Ancona Today so bile poškodbe zanj usodne. Sin ga je skušal izvleči iz vode, na pomoč so priskočili tudi reševalci, a moškemu ni bilo pomoči.

Sina, ki je bil priča grozljivi tragediji, so v šoku prepeljali v bolnišnico.