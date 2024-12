Strašna nesreča v Banjaluki: na slovenskega otroka padla večja količina snega

Ob padcu snega s strehe mestne uprave v Banjaluki je bil v ponedeljek zvečer poškodovan devetletni slovenski državljan, so sporočili iz bolnišnice, kamor so dečka prepeljali reševalci, poročajo lokalni bosansko-hercegovski mediji.

Na otroka in njegovega očeta je po navedbah staršev padla večja količina snega.

Dečka so nato v spremstvu staršev sprejeli na univerzitetnem kliničnem centru v Banjaluki. Devetletnik je ostal pri zavesti, zdravnikom pa je dejal, da čuti bolečine v vratnem, prsnem in hrbtnem predelu, obenem je bil vznemirjen in prestrašen, so sporočili iz zdravstvene ustanove.

V večerni izjavi so navedli še, da bo otrok predvidoma ostal na zdravljenju.

Policija je na kraju nesreče izvedla preiskavo dogodka, obenem pa spomnila na zakonske obveznosti pri odstranjevanju snega s streh.