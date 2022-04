Strašna nesreča pri Zadru: v slovenskem vozilu umrle tri ženske

Danes okoli 12. ure se je na cesti v Donjem Zemuniku zgodila huda prometna nesreča, v kateri so življenje izgubile tri ženske. Do trčenja je prišlo, ko naj bi voznica osebnega vozila toyota yaris s slovenskimi registrskimi oznakami izgubila nadzor nad vozilom in v predoru zapeljala na nasprotni vozni pas. V tistem trenutku je nasproti pripeljal 40-letni voznik tovornega vozila in trčil v osebno vozilo

Zadarska Slobodna Dalmacija poroča, da so v osebnem vozilu umrle ženske, stare 66, 61 in 55 let. Dve izmed njih naj bi imeli hrvaški priimek, ena pa slovenskega. Hrvaški mediji so sprva poročali, da so v vozilu umrle tri Slovenke. Za volanom osebnega vozila je bila najstarejša.

Na kraju nesreče je bil tiskovni predstavnik državnega tožilstva v Zadru, ki je dejal, da vse sledi kažejo na to, da je voznica izgubila nadzor nad vozilom in da je vozilo zapeljalo na levo stran ceste in trčilo v tovorno vozilo. Zakaj je izgubila nadzor nad vozilom, še ni znano.

Več sledi.