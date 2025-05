Strašna nesreča na avtocesti A3: dve osebi umrli, več poškodovanih

Policija poroča, da je ponoči na avtocesti A3 prišlo do prometne nesreče. Po prvih informacijah Policijske uprave Sisaško-moslavške sta dve osebi umrli, več poškodovanih pa so prepeljali v bližnje bolnišnice. Nesreča se je zgodila med priključkoma Popovača in Križ.

Po navedbah policije je bil v nesrečo vpleten avtobus z registrskimi tablicami Bosne in Hercegovine in avtomobil prav tako z bosansko-hercegovskimi registrskimi oznakami. Ogled kraja nesreče je v teku, tragedija pa se je zgodila okoli tretje ure zjutraj, pišejo hrvaški mediji.

HAK poroča, da je »zaradi prometne nesreče prekinjen promet na avtocesti A3 Bregana–Lipovac med priključkoma Popovača in Križ v obe smeri. Obvoz poteka po državnih, županijskih in lokalnih cestah med priključkoma Popovača in Križ. Zastoj vozil pri priključku Popovača v smeri proti Bregani je dolg približno sedem kilometrov.«

Več sledi ...