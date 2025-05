Strašna nesreča! 19-letnica padla z višine 50 metrov v morje, lahko le potrdili smrt

V Črni Gori se je zgodila strašna nesreča. Tako je mlada Srbkinja umrla v Budvi, potem ko je med parasailingom odvezala z jeklenice.

Priče dogodka so povedale, da je padla z višine 50 metrov v morje in so jo takoj po nesreči prepeljali v mestno marino. Tam jo je pričakala ekipa reševalcev, ki je lahko le potrdila, da je mrtva.

Preiskava še poteka, kot navaja Blic, je žrtev 19-letnica iz Novega Sada.

Parasailing je adrenalinski šport, pri katerem ljudje letijo nad morjem, ko jih vleče gliser, medtem ko so pritrjeni na padalo.