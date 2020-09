Strašna bolečina mame Sare: v postelji ji je umrl sinko

»Zbudil se je okoli druge ure zjutraj zaradi krčev. Takoj sem ga podojila in odložila, da je zaspal zraven mene in soproga, da bi ga na ta način umirila. Tudi sama sem zaspala. In ko sem ob šesti uri zjutraj vstala, da bo možu skuhala kavo pred njegovim odhodom v službo, sem opazila, da moj Spasa, moj prvorojenec, ne diha,« je vsa skrušena za portal Srbijadanas spregovorila še mladoletna mama Sara (17) iz srbske vasi Zagajica pri Vršcu.



Njen enomesečni sin se je najverjetneje zadušil med dojenjem.



Starša sta nemudoma poklicala prvo pomoč. »Oživljali so ga, a zaman. Izrekli so mi le še iskreno sožalje,« je mama povedala za srbski portal, in med tem na zadnjem slovesu božala malo belo krsto. »Tako zelo sem se trudila zanj, da bi bil zdrav in srečen otrok, zdaj pa ga ni več z mano,« je jokala mama.



Zaradi te tragedije sta Sara in njen 11-let starejši soprog Savica (28), vaški pastir, morala na zagovor na policijo, a vse kaže da je šlo pri smrti otroka nesrečne okoliščine, saj na dojenčku ni bilo opaziti znakov nasilja.



Neutolažljiva starša sta v ponedeljek pokopala svojega prvorojenca in to brez prisotnosti župnika, saj dojenček še ni bil krščen. »Prihodnji mesec sva ga nameravala krstiti, a sva mu zdaj namesto tega morala organizirati pogreb,« je strtega srca povedal oče Savica.