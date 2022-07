Oriano (21) v čelo pičil komar, po petih dneh umrla

Oriana Pepper (21) iz Suffolka v Veliki Britaniji je umrla zaradi smrtonosne okužbe, ki je nastala po piku komarja, poročajo britanski mediji. Ko se je julija lani v Belgiji usposabljala za pilotko družbe EasyJet, ko jo je v čelo pičil komar. Mesto vboda, tik nad desno obrvjo, ji je takoj oteklo. Njen partner James Hall jo je odpeljal v bolnišnico, saj se je bal okužbe ali alergije, a so ji le dali antibiotike in jo poslali domov.

Zdravniki zanemarili simptome, pet dni po obisku urgence je umrla

Oriana in James sta se spoznala v Phoenixu med šolanjem pilotov, nato pa so ju skupaj premestili v Antwerpen v Belgiji. Sodišču je povedal, da so oba med dvomesečnim bivanjem v Antwerpnu večkrat pičili komarji, a nobeden od njiju nikoli ni dobil alergijske reakcije ali okužbe. »Domačini so nam povedali, da so komarji maja in junija normalen pojav, a Oriano je začelo boleti čelo, vse je bilo rdeče in oteklo, dobila je tudi hude bolečine v hrbtu. A zdravniki so ji le rekli, naj jemlje antibiotike, in jo poslali domov,« je povedal James. Že kmalu po prihodu domov je Oriana padla v delirij, ni mogla pravilno govoriti, nato pa je izgubila zavest. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer je tri dni pozneje umrla.

Poročilo patologa je pokazalo, da je Oriana umrla zaradi hude okužbe, ki jo je povzročil pik komarja. Dobila je sepso, ki se je razširila na njene možgane in povzročila embolijo, ki jo je ubila. »Takšnega primera še nisem imel. Neverjetna tragedija za mlado damo, ki je imela pred seboj vso življenje in sijajno kariero,« je rekel patolog Nigel Parsley. Oče Tristan je povedal, da je njegova hči bolj kot vse ljubila letenje. »Polet je opisala kot pisarno na nebu, med oblaki. Spoznala je nekoga, ki ga je ljubila, se usposabljala za komercialnega pilota in izpolnjevala svoje sanje.« Mati Louisa pa je dodala, da so v njej spomin ustanovili štipendijski sklad, ki bo spodbudil druga dekleta, da postanejo pilotke: »To je pozitivna stvar iz njenega življenja.«