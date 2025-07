Strašen zločin v hrvaškem turističnem naselju, v apartmaju našli žensko truplo

V hrvaškem turističnem naselju Pakoštane se je v torek pozno zvečer zgodil pretresljiv zločin, ki je pretresel lokalno skupnost. Policija je zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzela prostost 51-letnemu tujcu, državljanu Slovaške, ki je osumljen brutalnega umora 46-letne rojakinje, poroča 24sata. Žrtev, prav tako državljanka Slovaške, je bila v enem izmed tamkajšnjih apartmajev.

Hrvaška policija je bila o dogodku obveščena v torek malo pred 23. uro, ko so reševalci prejeli klic o nezavestni ženski apartmaju, ki naj bi nujno potrebovala zdravniško pomoč. Na kraju dogodka so poleg dveh tujih državljanov našli tudi žensko truplo.

Sodna obdukcija, opravljena naslednji dan, je potrdila sum, da je ženska umrla nasilne smrti.

Smrt zaradi hudih telesnih poškodb

Kot je pokazala preiskava, naj bi osumljeni 51-letnik minuli ponedeljek okoli 22. ure, med fizičnim obračunom večkrat udaril 46-letno žensko, s katero sta bivala v istem apartmaju. Po navedbah policije naj bi ji povzročil izjemno hudo telesno poškodbo, ki je bila usodna. Policija je moškega še isto noč pridržala.

Hrvaški mediji poročajo, da je zločin šokiral prebivalce, sicer znanega turističnega kraja, ki v poletnih mesecih gosti številne tuje obiskovalce. Motiv za dejanje še ni znan, preiskava pa se nadaljuje.

Čeprav je preiskava v zgodnji fazi, se pojavljajo ugibanja o morebitnem intimnem ali osebnem konfliktu med osumljencem in žrtvijo. Policija motiva še ni razkrila, prav tako ne okoliščin, ki so pripeljale do nasilja v apartmaju.