Strahovito verižno trčenje 130 vozil, šest mrtvih (FOTO)

6 jih je umrlo v silovitem naletu.

Tragično trčenje v jutranji konici, okoli šeste ure zjutraj, je bilo usodno za šest ljudi, več deset, po nekaterih poročanjih naj bi jih bilo 65, jih je obležalo v bolnišnici, med njimi so najmanj trije v kritičnem stanju, materialna škoda je nepopisna, poročajo ameriški mediji o nesreči, ki se je zgodila na zaledeneli avtocesti pri Fort Worthu blizu Dallasa v zvezni državi Teksas.Polarni vrtinec je iz Kanade pritisnil na velik del ZDA, tudi tiste države, kjer je takšen mraz povsem nenavaden pojav: vreme jim je prineslo sneg, leden dež, nizke temperature, zaradi vsega naštetega pa so ceste poledenele: na drseči podlagi so drug v drugega silovito trčili veliki tovornjaki, kombiji in osebni avtomobili, nekateri so se prevrnili, drugi zleteli s ceste, nekatera vozila pa so obstala drugo na drugem.Mnogi so hudo poškodovani v razbitinah na neznosnem mrazu čakali več ur, da so se reševalci in gasilci dokopali do njih, med ponesrečenci pa so bili tudi številni policisti in zdravstveni delavci, ki so bili na poti na jutranjo izmeno, poročajo ameriški mediji in dodajajo, da so se trčenju komajda izognila tudi prva reševalna vozila, ki so na kraj dogodka prihitela nepripravljena na tako ledeno podlago. Že poteka tudi preiskava, ali so bile ceste ustrezno očiščene in posute glede na vremenske razmere.Vreme povzroča preglavice po več ameriških zveznih državah, o naletih vozil poročajo iz več mest, tudi iz Austina v Teksasu, kjer je verižno trčilo več kot 20 vozil, najmanj 30 prometnih nesreč pa so našteli v Tennesseeju. Marsikje so zaprta letališča in šole.