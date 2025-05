Strahotna nesreča v morski ožini: jadrnica trčila v most, več oseb mrtvih

Dva mornarja sta umrla v grozljivem trčenju šolske jadrnice Cuauhtémoc mehiške vojaške mornarice v Brooklynski most, dva od 22 poškodovanih pa sta še v kritičnem stanju, se glasi zadnje poročilo iz New Yorka po sobotni nesreči. Jadrnica Cuauhtémoc mostu ni poškodovala, odprli so ga že nekaj ur po nesreči.

V New York zadnje dni plujejo številna vojaška plovila iz ZDA in drugih držav na tradicionalno prireditev Teden flote. Tudi mehiška, 90-metrska jadrnica z 277 člani posadke je 6. aprila izplula iz Acapulca in v veliko jabolko prispela v torek, ob znamenitem Pomolu 17 blizu mostu na Manhattnu je vabila na obisk in ogled, usodnega večera pa se je v sklopu svoje svetovne turneje namenila na Islandijo.

Vzrok za strahotno nesrečo še preiskujejo, po prvih poročilih pa naj bi jadrnico zaradi mehanske okvare ali izpada elektrike nenadzorovano, s tokom Vzhodne reke vzvratno zaneslo v most, ki je za tako visoko plovilo prenizek – pod njim namreč lahko plujejo ladje z največ 38 metri višine, najvišji jarbol jadrnice pa meri 48,2 metra. Jambori so zadeli ob most in se prelomili, njihovi deli pa padli na krov plovila; pri tem so v globino popadali mornarji, ki so prej splezali na jambor, da bi pomahali radovednim opazovalcem na kopnem in na mostu.

Priče z Brooklynskega mostu, ene od newyorških turističnih atrakcij, ki jo vsak dan prečka več kot 100.000 avtomobilov in več kot 30.000 pešcev, so pripovedovale, da se je jadrnica nezadržno približevala, vse do trka.

Mediji so najprej poročali, da naj bi nesrečni člani posadke, med katerimi so bili predvsem kadeti, popadali v reko, a so pristojni pozneje sporočili, da ni bilo potrebno reševanje iz vode. Nesrečna jadrnica je tako svojo pot za zdaj končala v New Yorku, hudo poškodovana je namreč privezana ob Pomolu 36, kjer čaka nadaljnje korake, medtem ko zaskrbljeni svojci čakajo novic iz bolnišnice. Sožalje svojcem umrlih in podporo vsem poškodovanim je že izrazila tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum.

Cuauhtémoc so leta 1981 zgradili v Španiji, kmalu jo je kupila mehiška mornarice za urjenje svojih kadetov in oficirjev. Od takrat velja za simbol mehiške diplomacije, redno pluje po svetovnih morjih in se udeležuje regat.