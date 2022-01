Strahoten požar vzel 19 življenj

Po požaru v Filadelfiji, v katerem je umrlo 12 ljudi, med njimi osem otrok, so zublji sejali smrt še v New Yorku: v stolpnici v okrožju Bronx je umrlo najmanj 19 ljudi, med njimi devet otrok, še 32 se jih zdravi v bolnišnici, poročajo ameriški mediji.

Tako hudega požara newyorški gasilci ne pomnijo že 30 let. FOTO: Tanisha Ashe/Reuters

Zagorelo je v večnadstropni stavbi, kot kaže, je iskro zanetil okvarjeni električni grelnik v dvojnem stanovanju, ki se razteza prek drugega in tretjega nadstropja stavbe, in ker so bila vhodna vrata odprta, se je gost dim hitro razširil naprej in zajel tako rekoč vso stolpnico, zaradi hitrega posredovanja gasilcev pa so zublji povsem uničili le bližnjo okolico nesrečnega stanovanja.

Pri bliskoviti akciji je sodelovalo več kot 200 gasilcev, ki so tako rekoč v vsakem nadstropju reševali ranjene in odkrivali trupla. Stavba, ki leži blizu slovitega živalskega vrta, ima skupno 19 nadstropij, tako da je reševanje potekalo več ur in gre za najsmrtonosnejši požar v zadnjih 30 letih v velikem jabolku, poročajo mediji čez lužo. Največ jih je obležalo v bolnišnici zaradi hudih posledic vdihovanja dima, med 32 ranjenimi jih je kar 13 v kritičnem stanju. Blago poškodovanih stanovalcev, ki niso potrebovali hospitalizacije, je še 30.

9 otrok je umrlo v tragediji.

V stavbi je 120 socialnih stanovanj, v njej živijo tudi številni pripadniki muslimanske skupnosti in priseljenci iz Gambije. Preiskava tragedije še poteka, kot rečeno, pa je najverjetneje kriv okvarjen grelnik. Kot se je izkazalo, je ogenj v Filadelfiji minuli teden zanetil triletni otrok, ki naj bi se igral s plinskim štedilnikom.