Sto praznih šol zaradi bomb

Najmanj 85 srednjih šol na Hrvaškem je včeraj zjutraj prejelo elektronsko sporočilo z naslovom Izdrli smo meče in grozljivim opozorilom, da imajo v stavbi nameščene eksplozivne naprave. Po informacijah Jutarnjega lista so bile v sporočilu med drugimi zapisane besede »Alahov bes«, »tiranija, ki ne bo dolgo trajala« ter islamistična pesem, ki slavi otroke šehidov (muslimanskih mučenikov) in govori o prelivanju krvi.

Šole so evakuirali in pregledali, na večini ustanov pa že ugotovili, da ni podtaknjenih bomb. »Specializirane ekipe preverjajo vse te informacije, naprošamo učence, profesorje, zaposlene in starše za potrpežljivost,« je javnost kar s seje vlade miril hrvaški premier Andrej Plenković. In nadaljeval: »Toda glede na resnost takih groženj bodo vse službe vložile vse svoje sile.«

Naslovnica je bila tudi zagrebška Islamska gimnazija.

Preiskovalci so ugotovili, da so elektronska sporočila prišla z istega elektronskega poštnega naslova, strežnik, s katerega so bila odposlana, pa je v Afriki. V preiskavo sta se vključila tako hrvaška varnostno-obveščevalna agencija kot Interpol. Nekateri mediji pa so navajali, da so sporočila prišla z istega strežnika, s katerega naj bi bila nedavno poslana tudi slovenskim in madžarskim šolam.

Grozilno elektronsko sporočilo je prejela tudi zagrebška Islamska gimnazija, v sporočilu ne omenjajo Gaze ali izraelsko-hrvaškega prijateljstva. V Jutarnjem listu so zapisali, da se zdi preiskovalcem vsebina pisma zelo sumljiva, torej – neavtentična.