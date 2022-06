Štirje pijani slovenski državljani prijeti v Banjaluki

Vedno več slovenskih državljanov, ne le tisti, ki izvirajo iz Bosne in Hercegovine, se zaradi bližine in ugodnih cen, zlasti gostinskih storitev, odpravlja na krajše izlete v večja središča v Srbiji, zlasti Prijedor in Banjaluko. Ob tem niti ne preseneča dejstvo, da imajo tamkajšnji policisti vedno več dela s posamezniki iz naše države. Poleg tega, da pri slovenskih državljanih pogosto odkrijejo nedovoljene substance, jih pogosto obravnavajo tudi zaradi čezmernega pitja alkohola in s tem povezanimi kršitvami javnega reda in miru. Tako so policisti sinoči v Banjaluki prijeli štiri slovenske državljane: M. P., M. B., D. K. in D.G. Kot so sporočili s Policijske uprave Banjaluka, kjer navajajo omenjene začetnice storilcev, je do prijetja prišlo zaradi kršitev javnega reda in miru.

»Na parkirnem prostoru enega izmed gostinskih lokalov v Banjaluki so policisti med opravljanjem rednih nalog opazili, da se je pretepalo več oseb,« so sporočili s PU Banjaluka, kjer so dodali, da so s testiranjem ugotovili, da so bili vsi štirje od vplivom alkohola, in sicer: M.P. (1,09 g/kg), M.B. (1,37 g/kg), D.K. (1,08 g/kg) ter D.G. (1,18 g/kg).

O dogodku je bil obveščen dežurni sodnik, oddelek za prekrške in mobilni center za tujce. Kakšne sankcije so doletele vročekrvne slovenske državljane, srbska policija ni poročala. Najbrž so prespali v pridržanju, nato plačali globo in se odpravili proti Sloveniji ...