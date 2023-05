Štirje mrtvi med rojstnodnevno zabavo, enaindvajset ljudi rešili (FOTO)

Jezero Maggiore, ki leži le okoli 60 kilometrov severozahodno od Milana, mesta, ki velja za gospodarsko in finančno središče Italije, je eden od naravnih turističnih biserov naše zahodne sosede. Zaradi svoje velikosti (je namreč drugo največje italijansko jezero) med drugim omogoča plovbo različnih plovil, tako zasebnih kot tistih, namenjenih turistom.

Šestnajstmetrska jadrnica se je prevrnila in potopila na južnem delu jezera v bližini mesta Lisanza.

V nedeljo je na jadrnici, na kateri je bilo 23 turistov in dva člana posadke, potekala rojstnodnevna zabava, a jo je okoli sedmih zvečer tragično prekinilo močno neurje. To je povzročilo nenadno vodno trombo, zaradi katere se je, kot je pojasnil predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana, 16-metrska jadrnica prevrnila in potopila na južnem delu jezera v bližini mesta Lisanza. Z njo pa tudi turisti iz Italije, Nemčije, Velike Britanije in Izraela, stari med 20 in 50 let.

Jadrnico je potopilo neurje. FOTOGRAFIJE: Vigili Del Fuoco

Gasilci so v nedeljo zvečer našli štiri trupla.

Seveda je takoj stekla reševalna akcija. Enaindvajset preživelih so po poročanju medijev rešili ljudje s plovil v bližini ali pa so sami odplavali na obalo. Preostalim štirim, trem turistom iz Italije in Izraela ter Rusinji, na žalost ni bilo več pomoči. »Našli smo trupla štirih ljudi,« je včeraj potrdil tiskovni predstavnik gasilcev. Zadnje truplo so v nedeljo pozno zvečer odkrili blizu razbitine jadrnice na dnu jezera.