Štirje bratje posilili sestro, kateri je oče njenega otroka, ni znano

Štirje bratje amiši iz Misurija v ZDA so lani posilili zdaj 13-letno sestro, ki je po tem zanosila in letos že rodila. Čeprav je med amiši dovoljeno imeti incestne odnose, pa je bil del družine nad dejanjem bratov tako zgrožen, da so poklicali policijo, saj sestra na spolne odnose ni pristala.



Policija je aretirala Aarona (22) in Petieja Schwartza (18), ki sta priznala, da sta imela lani (ko sta bila oba uradno še mladoletna) večkrat spolne odnose s sestro, ki je bila takrat stara le 12 let. Brata sta povedala, da sta zgolj želela izkusiti spolne odnose in da se jima je zdelo povsem normalno, če ženska temu nasprotuje. Brata sta bila obsojena na pogojno zaporno kazen, ker pa sta kljub prepovedi stopila v stik s sestro, bi lahko vseeno odšla v zapor. Skupnost amišev v Misuriju pa je sporočila, da ju bodo kaznovali na svoj način, ko prideta iz zapora.



Sestra, ki je grozljiva dejanja razkrila junija letos, ko je zdravnikom razkrila, da je imela spolne odnose s štirimi brati, je konec avgusta rodila. Kateri izmed bratov je otrok očeta, ni znano.