Štiriletnico do smrti zgrizel pes, kupili so ga dober mesec prej

Užaloščeni sosedje puščajo rože pred hišo v Milton Keynesu v slovo od deklice, ki jo je med igro na dvorišču napadel in do smrti zgrizel družinski pes, poroča Jutarnji list.

Policija je hitro prispela na kraj dogodka in psa usmrtila, vendar je bilo prepozno – deklica je podlegla strašnim poškodbam. Policija je sporočila, da v zvezi s tem primerom ni aretirala nikogar.

Sosedje so opisali materin obupan jok, ko je otroka zgrizel pes, ki ga je družina kupila približno mesec in pol pred tragičnim dogodkom.

»Slišal sem krike:" Mrtva je! Mrtva je!'«, je rekel sosed. »Nikoli tega ne bom mogel pozabiti. Bila je prava nočna mora. Moje srce je zlomljeno. Preganjalo me bo večno.«

Primer še preiskujejo

Policija pravi, da v incidentu ni bil nihče drug poškodovan, družini pa zdaj pomaga posebej usposobljena ekipa. Policisti so še vedno na terenu in preiskujejo primer. Policisti, ki so se odzvali klicu na pomoč, so sosedom ukazali, naj ostanejo v svojih hišah, in povedali, da če bi pes uspel pobegniti, bi lahko napadel še koga. A kmalu so ga ujeli.

En sosed je psa opisal kot "velikega rjavega" in rekel, da se mu zdi, da je družina psa kupila nekaj tednov prej. Pravijo tudi, da so psa videli samo znotraj posesti.

»To je popolnoma tragičen dogodek in verjamemo, da je otrok umrl, potem ko ga je napadel pes,« je dejal načelnik policije Matt Bullivant.

«Preiskava je v zelo zgodnji fazi in bilo bi napačno in nekoristno ugibati o natančnih okoliščinah dogodka v tem trenutku. Vendar pa je bila zaradi zagotavljanja javne varnosti danes zvečer sprejeta odločitev o usmrtitvi zadevnega psa, in to na human način,« je še dodal.