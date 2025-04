Štiriletna deklica oslepela po ugrizu pralne kapsule! Mama zdaj zahteva to (FOTO)

Štiriletna Luca de Groot je po ugrizu kapsule za pranje perila utrpela hude poškodbe oči in izgubila vid. Dogodek, ki se je zgodil 23. marca, je njeno mamo Jodi močno pretresel in sprožil apel za bolj vidna in strožja opozorila na embalaži pralnih kapsul.

Luca je svoji mami pomagala pri pranju perila, ko ji je Jodi v roke podala kapsulo za pranje. V hipu, ko se je mama obrnila stran, je deklica kapsulo ugriznila, vsebina pa ji je poškropila obraz in oči.

»Kapsule so precej trdne, zato ob ugrizu škropijo. Luca si je nato, kot vsak otrok, instinktivno podrgnila oči, zaradi česar se je detergent razširil na obe očesi,« je povedala Jodi za Mirror.

Ko je opazila hčerkin jok in bolečine, je Jodi takoj odnesla Luco pod prho, v upanju, da bo odstranila detergent, saj sprva ni pričakovala resnejših zapletov. A ker se Luca kljub spiranju ni umirila in je bila vsa iz sebe, je Jodi poklicala center za zastrupitve, kjer so ji svetovali takojšen odhod v bolnišnico.

Morala na tri operacije

V bolnišnici so zdravniki pri Luci odkrili poškodbo na levem očesu, zato je morala prestati tri zahtevne operacije, vključno s presaditvijo amnijske membrane, kar naj bi pospešilo celjenje.

Po 16 dneh intenzivnega zdravljenja je bila Luca odpuščena domov, vendar njen vid ostaja poškodovan.

»Njeno vidno polje na levem očesu še ni popolnoma okrevalo, a se počasi izboljšuje. Ima rahlo okvaro vida in pordelost okoli oči, ki bo trajala še šest do dvanajst mesecev,« je povedala Jodi.

Kritika opozoril na embalaži: »Ni dovolj jasno«

Jodi, sicer vodja prodaje, je po dogodku ostro kritizirala opozorila na embalaži pralnih kapsul. »Na embalaži piše le, naj v primeru nesreče poiščemo zdravniški nasvet, nič pa ne omenja, da je potreben takojšen odhod v bolnišnico. Opozarjajo, naj kapsule hranimo stran od otrok, a opozorila niso dovolj jasna,« je opozorila.

»Nisem vedela, da lahko neposreden stik povzroči tako hude poškodbe – opekline, tri operacije in 16 dni v bolnišnici. Na embalaži bi morali biti bolj izrecni. Ljudje morajo vedeti, kaj vse se lahko zgodi.«

Odziv proizvajalca

Na incident se je odzvalo tudi podjetje, ki proizvaja dotične kapsule. V izjavi za Mirror so zapisali:

»Globoko nas je pretresla ta poškodba. Stopili smo v stik z Lucino mamo, da bi razumeli okoliščine in sprožili preiskavo. Varnost je za nas vedno na prvem mestu. Naše pralne kapsule imajo posebne zaščitne zapore in vidna varnostna opozorila na embalaži v skladu z industrijskimi smernicami.«