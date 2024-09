Štiri otroke, ujete v zamrzovalniku, so našli mrtve

Policija v Namibiji preiskuje smrt štirih otrok, ki so se igrali v praznem starem zamrzovalniku v severovzhodni regiji Zambezi.

Otroke, stare od tri do šest let, so v ponedeljek popoldne našli v neuporabljenem zamrzovalniku v gosto poseljenem območju mesta Katima Mulilo.

Policisti domnevajo, da so se otroci med igro po nesreči zaprli v zamrzovalnik in zadušili, vendar preiskava še poteka. Od štirih otrok sta se dva zadušila v hladilniku, dva pa sta med zdravljenjem umrla v bolnišnici, piše BBC.

»Ko sem vstopil, sem videl reševalce, ki so skrbeli za mojo hčerko in še eno punčko. Hitro so ju odpeljali v bolnišnico, druga dva pa naložili v policijska mrliška vozila,« je za zasebni časopis The Namibian povedal Aranges Shoro, oče enega od otrok.

Oba, ki so ju odpeljali v bližnjo državno bolnišnico Katima Mulilo, sta bila ob prihodu razglašena za mrtva, je poročala spletna stran javne televizije NBC. Zakaj je nedelujoča zamrzovalna skrinja ostala pred hišo ene od prizadetih družin, ni znano.