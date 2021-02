Štiri dni iskali 18-letnika, našli so ga mrtvega na gradbišču

Maturant srednje šole za umetnost v Nišu Jovan Veselinović (18) je mrtev. Po štirih dneh iskanja so ga našli na gradbišču. Kot poroča Kurir, je truplo našel družinski prijatelj. Po prvih informacijah je padel z zgradbe. Jovanova mati Milica Cvetković pravi, da je policija sporočila, da je njen sin umrl v nepojasnjenih okoliščinah. »Ne vemo, ali gre za nesrečo ali uboj. Poteka obdukcija, ki bo dala odgovore.«



Jovana so nazadnje videli živega okoli 23. ure v sredo, 17. februarja. S prijatelji je bil na obisku pri drugih prijateljih, kjer so igrali videoigrice. Skupaj z dvema se je odpravil domov. Do postaje je pospremil še prijateljico. Mobilni telefon pa je bil od te noči naprej nedosegljiv, zato niso mogli locirati njegovega gibanja. Družina je še povedala, da nikoli prej ni odšel od doma, ne da bi o tem povedal, in da ni imel nobenih težav.

