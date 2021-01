Stevardeso našli mrtvo v kadi, skupinsko naj bi jo posilili

Stevardeso(23) so našli mrtvo v kadi razkošnega hotela City Garden v Manili, kjer se je s prijatelji zabavala ob vstopu v novo leto. Policija je razkrila, da je bila stevardesa, ki je delala za letalsko družbo Philippine Airlines, najbrž skupinsko posiljena med celonočno zabavo. Okoli 10. ure se je nekdo zbudil in opazil, da spi v kadi, zato jo je pokril z odejo in šel nazaj spat. Ko se je nekaj ur kasneje ponovno zbudil, je opazil, da je nezavestna in že vsa modrikasta. Začeli so jo oživljati, a brez uspeha. V bolnišnici so zdravniki potrdili njeno smrt.Preiskovalci čakajo na rezultate obdukcije, a so potrdili, da so bile na truplu modrice in ureznine, vidni pa naj bi bili tudi znaki spolne zlorabe. Toksikološko poročilo bo razkrilo, ali je stevardesa zaužila droge ali alkohol. Policija je medtem za njen umor in skupinsko posilstvo začasno obtožila 11 moških, preiskava pa še poteka.